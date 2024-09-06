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На полуострове Баран в Верх-Исетском районе Екатеринбурга хотят построить гостиницу
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на полуострове Баран в Верх-Исетском районе хотят возвести одноимённый гостиничный комплекс.
Постановление о межевании территории подписал мэр Алексей Орлов, пишет близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное». По данным ресурса по проекту это будет оздоровительно-развлекательный комплекс с бассейном, зоной отдыха и кафе.
Другой информации по строительству гостиницы пока нет.
Постановление о межевании территории подписал мэр Алексей Орлов, пишет близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное». По данным ресурса по проекту это будет оздоровительно-развлекательный комплекс с бассейном, зоной отдыха и кафе.
Другой информации по строительству гостиницы пока нет.
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