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Глава СК потребовал доклад по уголовному делу о потере екатеринбурженкой ребёнка во время беременности
Фото: Владислав Постников
После выхода в эфир одного из федеральных каналов сюжета о длительном расследовании уголовного дела по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи екатеринбурженке, потерявшей после этого на восьмом месяце беременности ребёнка, глава СК потребовал доклад.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам, озвученным в сюжете», – говорится в сообщении Следкома.
Кроме этого, глава ведомства поручил первому заместителю директора судебно-экспертного центра Следственного комитета РФ Соболеву А.М. представить доклад о сроках завершения проводимой экспертизы.
На сегодняшний день в истории разбираются следственные органы СУ СКР Свердловской области. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). После того как ситуацией заинтересовался Бастрыкин следователи приняли меры по «оптимизации сроков проведения ранее назначенной экспертизы».
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам, озвученным в сюжете», – говорится в сообщении Следкома.
Кроме этого, глава ведомства поручил первому заместителю директора судебно-экспертного центра Следственного комитета РФ Соболеву А.М. представить доклад о сроках завершения проводимой экспертизы.
На сегодняшний день в истории разбираются следственные органы СУ СКР Свердловской области. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). После того как ситуацией заинтересовался Бастрыкин следователи приняли меры по «оптимизации сроков проведения ранее назначенной экспертизы».
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