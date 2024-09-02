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Возле радиовышки на Московской горке советуют не парковаться екатеринбуржцам с завтрашнего дня
Фото: Вечерние ведомости
С 9 сентября по 15 октября будут проходить работы по окраске радиотелевизионной башни, расположенной по адресу Гурзуфская, 12А, сообщили в филиале РТРС «Свердловский ОРТПЦ».
В связи с этим жителям и гостям уральской столицы рекомендовали не парковать свои машины в радиусе 300 метров от вышки.
При этом в организации добавили, что в случае неблагоприятных погодных условий планируемые сроки проведения окраски могут быть продлены до 30 ноября.
В связи с этим жителям и гостям уральской столицы рекомендовали не парковать свои машины в радиусе 300 метров от вышки.
При покрасочных работах в зависимости от направления и скорости ветра возможен разлет микрочастиц краски в радиусе до 300 метров,
— пояснили в Российской телерадиосети
При этом в организации добавили, что в случае неблагоприятных погодных условий планируемые сроки проведения окраски могут быть продлены до 30 ноября.
Также выполнение данных работ может сопровождаться кратковременным отсутствием трансляции некоторых радиоканалов. Периодические отключения вещательного оборудования необходимы для обеспечения безопасности сотрудников, находящихся на башне,
— пояснил вещатель
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