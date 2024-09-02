Возле радиовышки на Московской горке советуют не парковаться екатеринбуржцам с завтрашнего дня





— пояснили в Российской телерадиосети При покрасочных работах в зависимости от направления и скорости ветра возможен разлет микрочастиц краски в радиусе до 300 метров,





— пояснил вещатель Также выполнение данных работ может сопровождаться кратковременным отсутствием трансляции некоторых радиоканалов. Периодические отключения вещательного оборудования необходимы для обеспечения безопасности сотрудников, находящихся на башне,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С 9 сентября по 15 октября будут проходить работы по окраске радиотелевизионной башни, расположенной по адресу Гурзуфская, 12А, сообщили в филиале РТРС «Свердловский ОРТПЦ».В связи с этим жителям и гостям уральской столицы рекомендовали не парковать свои машины в радиусе 300 метров от вышки.При этом в организации добавили, что в случае неблагоприятных погодных условий планируемые сроки проведения окраски могут быть продлены до 30 ноября.