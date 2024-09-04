Тепло и солнце в Свердловской области: осень радует погодой

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Свердловская область встречает осень с приятной и теплой погодой. По данным телеграм-канала «Погода Екатеринбург», регион сейчас под влиянием теплого воздуха, который принес антициклон с европейской части России. Благодаря этому дневные температуры в области уже превышают +20 градусов, что значительно выше обычного для этого времени года.Синоптики прогнозируют, что такая погода сохранится до конца сентября. Даже небольшое похолодание, которое ожидается в понедельник, затронет лишь восточные районы области и не нарушит общего тепла.На 8 сентября ночью в области будет от +5 до +13 градусов, а днем воздух прогреется до +25. В Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков, с температурой ночью около +9...+11 градусов, а днем — от +22 до +24. Ветер будет западным, со скоростью 2-7 м/с, с порывами до 10 м/с.Теплая и приятная погода продолжится и в последующие дни. Ночью 9 сентября температура опустится до +13, а днем поднимется до +23 градусов. Подобные условия сохранятся на протяжении недели, с небольшими колебаниями. Например, в Верхотурье 8 сентября днем будет +24 градуса, а в Красноуфимске — +23.