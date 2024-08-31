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В Екатеринбурге негативные отзывы чаще оставляют обеспеченные покупатели
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга, зарабатывающие больше, склонны активнее делиться негативным опытом в интернете. В опросе SuperJob выяснилось, что среди людей с высоким доходом больше тех, кто оставляет критические отзывы о товарах и услугах.
Семь из десяти жителей Екатеринбурга, совершающих покупки онлайн, делятся своим мнением о приобретенных товарах и услугах. Исследование показало, что 56% респондентов пишут отзывы в случае положительного опыта, тогда как 17% чаще всего делятся недовольством.
Женщины активнее пишут положительные отзывы, тогда как мужчины чаще делятся негативными впечатлениями. Наиболее отзывчивая возрастная группа — от 35 до 44 лет, представители которой охотно делятся как благодарностями, так и критикой.
Интересно, что респонденты с более высоким доходом чаще отмечают, что склонны писать отзывы именно о неудачных покупках.
Семь из десяти жителей Екатеринбурга, совершающих покупки онлайн, делятся своим мнением о приобретенных товарах и услугах. Исследование показало, что 56% респондентов пишут отзывы в случае положительного опыта, тогда как 17% чаще всего делятся недовольством.
Женщины активнее пишут положительные отзывы, тогда как мужчины чаще делятся негативными впечатлениями. Наиболее отзывчивая возрастная группа — от 35 до 44 лет, представители которой охотно делятся как благодарностями, так и критикой.
Интересно, что респонденты с более высоким доходом чаще отмечают, что склонны писать отзывы именно о неудачных покупках.
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