Москвич 3 стал самым популярным новым автомобилем в Свердловской области в августе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Москвич 3 уверенно возглавил рейтинг новых автомобилей по популярности в Свердловской области в августе, опередив такие модели как LADA Granta и Kia Sportage. Эксперты отмечают рост интереса к китайским брендам, но отечественные марки по-прежнему занимают лидирующие позиции на рынке.Согласно данным, предоставленным Авито Авто, в Свердловской области за август наиболее востребованным новым автомобилем стал Москвич 3, набравший 11,2% спроса. Этот результат позволил ему обойти конкурентов, таких как LADA Granta (10,8%) и Kia Sportage (4,1%), закрепив за собой лидерство на местном рынке.Популярность Москвича 3 сопровождается высокими показателями по числу предложений: с долей 11% он также занял первое место по количеству объявлений. Вторую и третью строчки разделили Granta (9,4%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (4,9%). Аналитики отмечают, что рост интереса к китайским маркам продолжается, особенно на фоне активного продвижения брендов, таких как Chery и Geely. Однако, несмотря на это, ВАЗ (LADA) с долей 24,6% продолжает лидировать по популярности среди марок, что свидетельствует о неослабевающем спросе на отечественные автомобили, которые остаются более доступными по цене.