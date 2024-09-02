Шалинскому коту срочно требуется пересадка кожи

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Из свердловского посёлка городского типа Шаля в Екатеринбург привезли кота с очень серьёзной раной. Сейчас его судьбой занимается приют для бездомных и травмированных животных «Клякса».В Екатеринбурге «провинциальный» кот получил серьёзную, степенную кличку «Василий Шалинский». В посёлке Шаля его нашли местные зоозащитники. Безнадзорное животное оказалось в тяжёлом состоянии — по какой-то причине у него на шее возникла обширная рана, которая со временем стала загнаиваться, а местами начался некроз. Шалинцы рану обработали, как смогли сняли воспаление и остановили некрозные процессы. Но Василия всё равно пришлось вести в Екатеринбург, поскольку зияющую рану необходимо закрывать операционным методом.«К сожалению без пересадки кожи не обойтись. Возможно, придётся делать две операции», — поясняют в приюте «Клякса», где Василию Шалинскому нашлось временное пристанище. На операцию и восстановительный период объявлен сбор средств, присоединиться к которому можно через нижеуказанные реквизиты.