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Шалинскому коту срочно требуется пересадка кожи
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Из свердловского посёлка городского типа Шаля в Екатеринбург привезли кота с очень серьёзной раной. Сейчас его судьбой занимается приют для бездомных и травмированных животных «Клякса».
В Екатеринбурге «провинциальный» кот получил серьёзную, степенную кличку «Василий Шалинский». В посёлке Шаля его нашли местные зоозащитники. Безнадзорное животное оказалось в тяжёлом состоянии — по какой-то причине у него на шее возникла обширная рана, которая со временем стала загнаиваться, а местами начался некроз. Шалинцы рану обработали, как смогли сняли воспаление и остановили некрозные процессы. Но Василия всё равно пришлось вести в Екатеринбург, поскольку зияющую рану необходимо закрывать операционным методом.
«К сожалению без пересадки кожи не обойтись. Возможно, придётся делать две операции», — поясняют в приюте «Клякса», где Василию Шалинскому нашлось временное пристанище. На операцию и восстановительный период объявлен сбор средств, присоединиться к которому можно через нижеуказанные реквизиты.
В Екатеринбурге «провинциальный» кот получил серьёзную, степенную кличку «Василий Шалинский». В посёлке Шаля его нашли местные зоозащитники. Безнадзорное животное оказалось в тяжёлом состоянии — по какой-то причине у него на шее возникла обширная рана, которая со временем стала загнаиваться, а местами начался некроз. Шалинцы рану обработали, как смогли сняли воспаление и остановили некрозные процессы. Но Василия всё равно пришлось вести в Екатеринбург, поскольку зияющую рану необходимо закрывать операционным методом.
«К сожалению без пересадки кожи не обойтись. Возможно, придётся делать две операции», — поясняют в приюте «Клякса», где Василию Шалинскому нашлось временное пристанище. На операцию и восстановительный период объявлен сбор средств, присоединиться к которому можно через нижеуказанные реквизиты.
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Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
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