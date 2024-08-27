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Во время рейда «Пешеход, СИМ» в Екатеринбурге зарегистрировали 31 нарушение ПДД
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Во время последнего рейда «Пешеход, СИМ», который проходил вчера, сотрудники екатеринбургской ГАИ зарегистрировали 31 нарушение ПДД. Из них 17 совершили молодые люди на СИМ, 8 на велосипедах, и ещё 6 нарушений пришлось на пешеходов.
«Среди нарушителей оказались и несовершеннолетние, в отношении них составлены карточки нарушений ПДД, которые направлены в образовательные организации по месту их обучения и в ПДН, для проведения профилактической работы с их родителями», – рассказали в пресс-группе ГИБДД
Самое «популярное» нарушение, как говорят госавтоинспекторы, пересечение проезжей части, не спешившись с велосипеда или электросамоката.
Рейд «Пешеход, СИМ» стали проводить относительно недавно. Ранее представители ГАИ проводили профилактические мероприятия на улицах города, который распространялись только на пешеходов и велосипедистов. Теперь дорожные инспекторы следят и за пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ) – чаще электросамокатов.
«Среди нарушителей оказались и несовершеннолетние, в отношении них составлены карточки нарушений ПДД, которые направлены в образовательные организации по месту их обучения и в ПДН, для проведения профилактической работы с их родителями», – рассказали в пресс-группе ГИБДД
Самое «популярное» нарушение, как говорят госавтоинспекторы, пересечение проезжей части, не спешившись с велосипеда или электросамоката.
Рейд «Пешеход, СИМ» стали проводить относительно недавно. Ранее представители ГАИ проводили профилактические мероприятия на улицах города, который распространялись только на пешеходов и велосипедистов. Теперь дорожные инспекторы следят и за пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ) – чаще электросамокатов.
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