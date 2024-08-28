В Екатеринбурге за успехи наградят 13 туристических проектов Свердловской области





– рассказали организаторы. «В рамках образовательных модулей, участники анализировали территорию для проекта, определяли ее смыслы и бренды, разрабатывали концепции мастер-планов территории и УТП проекта, формировали бюджеты, финансовые модели, инвестлоты и дорожные карты для успешной реализации туристических проектов под чутким сопровождением экспертов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На следующей неделе, 9 сентября, в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге пройдёт награждение лучших туристических проектов Свердловской области, одержавших победу в конкурсе-акселераторе «Уральские каникулы».Как рассказали «Вечерним ведомостям» представители конкурса, цель конкурса помогать предпринимателям в сфере туризма развиваться, получать профессиональные навыки, обрастать новыми связями, налаживать контакты с местными администрациями и региональными властями, а также находить инвесторов и партнёров для уже существующих и будущих проектов. В этом сезоне было подано более 300 заявок со всех муниципалитетов региона, но лишь 78 команд стали участниками конкурса. Из них в финал вышли 29, но победителями станут только 13 проектов.Награждение, как и обучение, будет проходить в трёх номинациях: «Стартап. Инфраструктура», «Стартап. Турмаршрут и событийные мероприятия», «Перезагрузка». В первой и второй номинациях по пять победителей, и в третьей – трое.Впервые конкурс «Уральские каникулы» прошёл в 2022 году. Тогда обучение прошли 220 команд из 75 муниципалитетов. В тот год было награждено 86 проектов.