Возрастное ограничение 18+
Глава СК заинтересовался больницей Каменска-Уральского, в которой отказывают пациентам в помощи
Фото: Владислав Постников
Глава Следственного комитета поручил провести проверку в одной из больниц Каменска-Уральского, где, со слов местных жителям, пациентам нередко отказывают в помощи.
Ранее телеграм-канал Ural Mash опубликовал видео местной жительницы, которая рассказала, как в 5-ю больницу бригада скорой помощи привезла мужчину с затруднённой речью и параличом, которые считаются первыми признаками инсульта, но, как сообщается, врачи не стали помогать пациенту, списав всё на алкоголь. Помогли мужчине только тогда, когда в больницу приехали его родственники. Лишь тогда диагноз подтвердился и его отправили в реанимацию.
Теперь в ситуации предстоит разобраться свердловским следователям, а после отправить доклад в центральный аппарат ведомства.
До этого Ural Mash писал о другом подобном случае в той же больнице. Тогда там отказались принимать мужчину с железными щепками в глазу. К счастью, та история закончилась благополучно – с глазом сейчас всё хорошо.
Ранее телеграм-канал Ural Mash опубликовал видео местной жительницы, которая рассказала, как в 5-ю больницу бригада скорой помощи привезла мужчину с затруднённой речью и параличом, которые считаются первыми признаками инсульта, но, как сообщается, врачи не стали помогать пациенту, списав всё на алкоголь. Помогли мужчине только тогда, когда в больницу приехали его родственники. Лишь тогда диагноз подтвердился и его отправили в реанимацию.
«Уже месяц он лежит в стационаре с серьёзными осложнениями – неподвижна левая часть тела. Мы позвонили в больницу: там проблемы не видят. Говорят, больному всё равно помогли и настаивают, что он был пьян»,
– пишет ресурс.
Теперь в ситуации предстоит разобраться свердловским следователям, а после отправить доклад в центральный аппарат ведомства.
До этого Ural Mash писал о другом подобном случае в той же больнице. Тогда там отказались принимать мужчину с железными щепками в глазу. К счастью, та история закончилась благополучно – с глазом сейчас всё хорошо.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Глава СК поручил проверить семью девочки из Екатеринбурга, которая размахивала ножом на детской площадке
02 сентября 2024
02 сентября 2024
Бастрыкин поручил провести проверку из-за потасовки на школьном поле в Екатеринбурге
02 сентября 2024
02 сентября 2024