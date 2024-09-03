В Тавде женщина утащила у своей подруги кредитку и накопила на ней долг в 90 тысяч

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Тавде женщина забрала у своей подруги с инвалидностью первой группы кредитную карточку и накопила на ней долг в 90 тысяч, а возвращать деньги отказалась.С этой ситуацией потерпевшая обратилась в местную прокуратуру. Она рассказала, что подруга, пользуясь её доверием и состоянием здоровья, забрала у неё карточку ещё в 2019 году, и с тех пор распоряжалась ей по своему усмотрению. Каких-то проблем не было, но в марте 2023 года у владелицы кредитки образовался долг в круглую сумму.Убедившись в реальности ситуации, надзорный орган отправил в суд исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения. Тавдинский районный суд встал на сторону потерпевшей и взыскал с её подруги сумму долга – 90 тысяч рублей.Прокуратура намерена проконтролировать фактическое исполнение решения суда после его вступления в силу, сообщили в пресс-службе ведомства.