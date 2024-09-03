На екатеринбургском железнодорожном вокзале задержали пьяного иностранца

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Хотел попасть на вокзал, а попал в Центр временного содержания иностранных граждан. В Екатеринбурге транспортные полицейские задержали киргиза, который пробрался на территорию железнодорожного вокзала, миновав досмотровой контроль.Это случилось 2 сентября, около 22.00. Иностранец хотел уехать к своему знакомому в Челябинск, но из-за того, что он показался сотрудникам транспортной безопасности не очень трезвым, ему отказали. Не принимая отказ, «путешественник» перелез через забор со стороны восточного павильона, где его и задержали, чему мужчина был явно не рад. «При доставлении в дежурную часть линейного отдела задержанный громко ругался и безадресно выражался нецензурной бранью. Полицейские направили мужчину на освидетельствование, но от прохождения экспертизы он отказался», – рассказали Вечерним ведомостям в управлении на транспорте МВД по УрФО.Про проверки выяснилось, что задержанный – 59-летний гражданин Киргизии, который нарушил сроки пребывания на территории РФ. По истечении 90 дней он должен был выехать из страны, но он продолжил жить и работать в Екатеринбурге.В отношении иностранцы транспортные полицейские составили сразу три административных протокола: по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ, по статье 20.1 КоАП РФ – за нарушение требований транспортной безопасности и за мелкое хулиганство, а также по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в стране. За мелкое хулиганство киргизу предстоит оплатить штраф в размере 600 рублей, а за нарушение миграционного законодательства – 2000 рублей. Также суд постановил принудительно выдворить его из России. «До исполнения решения суда он проведет в Центре временного содержания иностранных граждан», – сообщили в полиции.