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Жители Свердловской области попали в топ-5 по количеству туристических поездок в Самару

13.51 Четверг, 5 сентября 2024
Фото: Владислав Постников
Свердловская облаять заняла пятое место в рейтинге регионов, жители которых выбирают для путешествий Самару, а если исключить соседствующие с Самарской, Оренбургскую область, Татарстан и Башкортостан, то уральцы вторые после москвичей.

«Самара сегодня является одним из наиболее популярных туристических направлений в стране. По данным МТС Travel, в этом летнем сезоне город вошел в первую десятку по спросу на отели и другие объекты размещения путешественников. С Екатеринбургом Самару связывает прямое железнодорожное и авиационное сообщение. Через неё свердловчане чаще всего отправляются в автомобильные путешествия к морю. Собственно, с Самары, в представлении уральцев, и начинается российский юг с его удивительной и разнообразной кухней»,

– рассказал Вечерним ведомостям директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.


По данным аналитиков экосистемы МТС, большинство туристов из Свердловской области в среднем задерживаются в Самаре на четыре дня. Чаще всего это мужчины (59%). Около 16% гостей – молодые люди в возрасте 25-34 лет, самая массовая категория туристов (27%) – люди среднего возраста от 35-х до 44-ти лет, а самая финансово-состоятельная (16%) – мужчины и женщины в возрасте 45-ти – 54-х лет.

Популярность самарского направления вдохновила на создание цифрового гастрономического путеводителя по волжской кухне, ссылку на который туристы получают в приветственном SMS-сообщении, причем он доступен для абонентов всем операторов связи.

«В путеводителе собраны свыше 70 местных ресторанов и кафе Самары разной ценовой категории. Там также можно найти рестораны с видом на Волгу, мясные, рыбные, семейные заведения, атмосферные места для завтраков, колоритные и экзотические локации и точки для быстрого перекуса, узнать адреса баров, прочитать про региональные гастрофестивалях и познакомиться с отзывами простых посетителей и ресторанных критиков»,

– рассказали в МТС.


Сообщается, что аналогичные гастрогиды запущены в Калининграде, Владивостоке, Красноярске и Петропавловске-Камчатском, и скоро появятся для Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Екатеринбурга.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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