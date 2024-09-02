Свердловская область вошла в список популярных для путешествий регионов

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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По итогам прошедшего летнего сезона Свердловская область вошла в список регионов, популярных для путешествий у россиян.В список также попали Нижегородская, Калининградская, Новосибирская области и Ставропольский край.Самыми популярными направлениями по числу бронирований ожидаемо стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также курортный Краснодарский край.Такие данные приводят в Авито Путешествиях.В августе в московском Парке Горького работала интерактивная зона, в которой можно было определиться с планами на поездки в бархатный сезон и получить советы по поиску жилья. Как отмечают в компании, за месяц гости провели в бренд-зоне более 1000 часов.Посетители в том числе могли воспользоваться специальным чат-ботом, в котором можно найти места для отдыха в бархатный сезон и советы по безопасному выбору жилья.Как отмечают в компании, самыми популярными арт-объектами интерактивной зоны стали неоновая комната, «перевернутый бассейн» и пятиметровый прозрачный чемодан для фотографий.Локацию посетили москвичи и гости города, в их числе — известные блогеры и актеры. Так, например, фото в гранд-чемодане сделали Лаура Джугелия и Ирина Литвинова. Стас Просто Класс, Анна Михайловская и Станислав Бондаренко протестировали «перевернутый бассейн», а Антон Лаврентьев с сыном — надувных фламинго и холодильник для магнитиков.