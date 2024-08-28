Хирурги СОКБ №1 успешно прооперировали женщину с десятью кистами печени





– отметили в пресс-службе больницы. «В первой областной ежегодно оперируют до двадцати человек с таким диагнозом, однако хирурги больницы впервые в своей практике столкнулись с тем, чтобы у пациента образовалось сразу десять паразитарных кист печени»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Врачи Свердловской областной клинической больницы из отделения абдоминальной онкологии и хирургии успешно провели операцию пациентке, у которой было сразу десять кист печени, образовавшихся из-за паразитов.Как рассказали в пресс-службе СОКБ №1, кисты у женщины обнаружили совершенно случайно. Женщину стали беспокоить боли в правом подреберье, поэтому её направили на УЗИ брюшной полости, где и обнаружились образования. Эхинококкоз – паразитарное заболевание, вызываемое личинками ленточного червя эхинококка – у женщины подозревали с самого начала, хотя на снимках, полученных при проведении компьютерной томографии, они были похожи на те, что появляются при поликистозе печени, который считается врождённым. Анализы на паразитов тоже давали отрицательный результат. Однако врачей смущал факт того, что кисты образовались недавно. Тогда ей отравили в СОКБ №1, где врачи с помощью убедились в том, что это паразитарные кисты.В ходе операции женщине удалили несколько сегментов левой доли печени, где было девять кист. Ещё одна киста находилась на правой доли. В этом случае хирурги вскрыли кисту и удалили оттуда ещё одного паразита, покушавшегося на здоровую часть органа. Несмотря на сложность операции, она прошла успешно.Откуда у женщины появились паразиты, точно сказать нельзя. Чаще всего эхинококкозом заражаются из-за немытых рук после контакта с собаками или сельскохозяйственными животными, которые могут быть переносчиками паразитов, или при сборе дикорастущих ягод, загрязнённых яйцами эхинококка.