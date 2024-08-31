Ещё 36 светофоров в Екатеринбурге оснастят интеллектуальной транспортной системой





– объяснил Башмаков. «Благодаря новым элементам ИТС можно будет составлять "тепловые карты" маршрутов транспортных средств и собирать данные о загруженности автодорог, интенсивности, пропускной способности, средней скорости и плотности транспортного потока, чтобы в дальнейшем использовать эти знания для разгрузки магистралей от пробок»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На улицах Екатеринбурга продолжают устанавливать интеллектуальную транспортную систему (ИТС). В ближайшее время ещё на 36 светофорах планируют разметить оборудование для мониторинга дорожной ситуации.Как рассказал Вечерним ведомостям руководитель по развитию интеллектуальных транспортных систем УГМК-Телеком Александр Башмаков, вместе с коммутационными шкафы и детекторами, которые будут монтироваться на светофорных опорах, их специалисты установят программное обеспечение для анализа транспортного потока на перекрестках и перегонах. В будущем это будет помогать при корректировке работы светофоров.Элементы интеллектуальной транспортной системы устанавливают на улицах уральской столицы на протяжении пяти лет. Делается это в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» большой командой инженеров и пуско-наладчиков компании УГМК-Телеком.