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Ещё на восьми улицах запретят парковаться в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге ещё на восьми улицах больше нельзя будет оставлять машину на стоянку вдоль дороги. Комитет по транспорту планирует установить на них знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Новые знаки должны будут появиться на улицах:
– Раевского, от Комвузовской до Блюхера;
– Белинского, от Большакова до Тверитина;
– Красноуфимская, от Репина до Викулова;
– Красных Зорь, от Торфорезов до Рабочих;
– Мельковский переулок, от проспекта Космонавтов до улицы Армавирской;
– Савкова, от Косотурской до Хрустальногорской;
– Алтайская, от Рощинской до Якутской;
– Расковой, от Хасановской до улицы Советских Женщин.
Таким образом городские власти надеются разгрузить улицы, освободив их от припаркованных машин.
Новые знаки должны будут появиться на улицах:
– Раевского, от Комвузовской до Блюхера;
– Белинского, от Большакова до Тверитина;
– Красноуфимская, от Репина до Викулова;
– Красных Зорь, от Торфорезов до Рабочих;
– Мельковский переулок, от проспекта Космонавтов до улицы Армавирской;
– Савкова, от Косотурской до Хрустальногорской;
– Алтайская, от Рощинской до Якутской;
– Расковой, от Хасановской до улицы Советских Женщин.
Таким образом городские власти надеются разгрузить улицы, освободив их от припаркованных машин.
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