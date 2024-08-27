Ещё на восьми улицах запретят парковаться в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге ещё на восьми улицах больше нельзя будет оставлять машину на стоянку вдоль дороги. Комитет по транспорту планирует установить на них знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».Новые знаки должны будут появиться на улицах:– Раевского, от Комвузовской до Блюхера;– Белинского, от Большакова до Тверитина;– Красноуфимская, от Репина до Викулова;– Красных Зорь, от Торфорезов до Рабочих;– Мельковский переулок, от проспекта Космонавтов до улицы Армавирской;– Савкова, от Косотурской до Хрустальногорской;– Алтайская, от Рощинской до Якутской;– Расковой, от Хасановской до улицы Советских Женщин.Таким образом городские власти надеются разгрузить улицы, освободив их от припаркованных машин.