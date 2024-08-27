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В Екатеринбурге озвучили планы по застройке части парка Энгельса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вновь подняли вопрос об изменении границ парка Энгельса. Застройщик «ТехноСтройКомплект» развешал объявления на подъездах расположенных по соседству жилых домов, обратила внимание автор телеграм-канала «Улица Бажова» Алёна Кунилова.
В объявлениях застройщик говорит о планах по строительству новой очереди хоккейной школы «Спартаковец» и приглашает жителей на встречу, которая назначена на ближайшую пятницу, 6 сентября на 11.00. Анонсированы два вопроса: «сроки и этапы строительства» и «изменение в ландшафтной архитектуре парка, изменение границ парка».
Отметим, что сейчас всей территории парка Энгельса, которая составляет чуть больше двух гектаров, присвоен статус ООПТ (особо охраняемые природные территории). Чтобы начать какое-либо строительство, необходимо исключить часть парка из ООПТ.
В последние годы это уже не первый раз, когда поднимается вопрос о сокращении территории парка Энгельса ради строительства второй очереди хоккейной школы «Спартаковец».
Депутат гордумы Екатеринбурга от «Яблока» Константин Киселёв рассказал Вечерним ведомостям, что направлял запросы руководителям в городской администрации летом 2023 года. В ответе от замглавы Екатеринбурга по ЖКХ Владимира Гейко было сказано, что ООО «ТехноСтройКомплект» в 2022 году действительно ходатайствовало об исключении части парка из ООПТ, но созданная городской администрацией экспертная комиссия пришла к выводу об отсутствии необходимости изменения границ ООПТ «на данном этапе». Гейко добавил, что «ТехноСтройКомплекту» рекомендовали провести работу по выявлению мнения населения. Вероятно, нынешние объявления — часть той самой работы. Директор ООО «ТехноСтройКомплект» Сергей Заварухин оказался недоступен для комментария — на звонок журналиста Вечерних ведомостей он не ответил.
В прошлом году парк Энгельса был основательно благоустроен. Причём сделано это было на средства частного спонсора – УГМК. Мэр Алексей Орлов презентовал обновлённый парк в октябре прошлого года как подарок от бизнеса Екатеринбургу на 300-летие города.
В объявлениях застройщик говорит о планах по строительству новой очереди хоккейной школы «Спартаковец» и приглашает жителей на встречу, которая назначена на ближайшую пятницу, 6 сентября на 11.00. Анонсированы два вопроса: «сроки и этапы строительства» и «изменение в ландшафтной архитектуре парка, изменение границ парка».
Фото: соцсети Алёны Куниловой
Отметим, что сейчас всей территории парка Энгельса, которая составляет чуть больше двух гектаров, присвоен статус ООПТ (особо охраняемые природные территории). Чтобы начать какое-либо строительство, необходимо исключить часть парка из ООПТ.
Сейчас вся территория парка Энгельса находится в границах одного земельного участка, и вся отнесена к ООПТ. Скриншот с публичной кадастровой карты Росреестра
В последние годы это уже не первый раз, когда поднимается вопрос о сокращении территории парка Энгельса ради строительства второй очереди хоккейной школы «Спартаковец».
Депутат гордумы Екатеринбурга от «Яблока» Константин Киселёв рассказал Вечерним ведомостям, что направлял запросы руководителям в городской администрации летом 2023 года. В ответе от замглавы Екатеринбурга по ЖКХ Владимира Гейко было сказано, что ООО «ТехноСтройКомплект» в 2022 году действительно ходатайствовало об исключении части парка из ООПТ, но созданная городской администрацией экспертная комиссия пришла к выводу об отсутствии необходимости изменения границ ООПТ «на данном этапе». Гейко добавил, что «ТехноСтройКомплекту» рекомендовали провести работу по выявлению мнения населения. Вероятно, нынешние объявления — часть той самой работы. Директор ООО «ТехноСтройКомплект» Сергей Заварухин оказался недоступен для комментария — на звонок журналиста Вечерних ведомостей он не ответил.
Фрагмент ответа депутату Константину Киселёву замглавы Екатеринбурга по ЖКХ Владимира Гейко
В прошлом году парк Энгельса был основательно благоустроен. Причём сделано это было на средства частного спонсора – УГМК. Мэр Алексей Орлов презентовал обновлённый парк в октябре прошлого года как подарок от бизнеса Екатеринбургу на 300-летие города.
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