Пять автобусов сменят маршруты из-за закрытия перекрестка в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге 20 дней будут идти строительные работы на перекрестке улицы Любви и Золотистого бульвара. В связи с чем весь транспорт направят в объезд.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, закрытие перекрёстка связано со строительством Золотистого бульвара.Из-за этого с 6 по 26 сентября пять автобусных маршрутов – № 53, 045, 58, 63, 77 – будут ходить через улицу Лучистую. Временно отменяются остановки «Золотистый Бульвар», «Счастливая» и «Чемпионов», и вводятся взамен «Любви», «ЖК Солнечный» и «Чемпионов».Так, автобусы № 77, № 054 и № 53 будут ездить по улицам Нескучная – Лучистая – Счастливая – Золотистый бульвар – улица Чемпионов. Автобус №58 поедет через Нескучную – Лучистую – Чемпионов, а №63 – через Лучистую – Чемпионов – Золотистый бульвар –Счастливую – и снова Лучистую.