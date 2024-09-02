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16 сентября в Екатеринбурге департамент лесного хозяйства по УФО проведёт приём граждан

16.07 Среда, 4 сентября 2024
Фото: Вечерние ведомости
Департамент лесного хозяйства по УФО готов принять граждан с вопросами, касающимися государственной политики, контроля и надзора в сфере лесных отношений 16 сентября в приёмной президента РФ в Екатеринбурге.

В течение месяца специалисты отделения обещают детально разбираться с каждой проблемой и рассказывать, что можно сделать в конкретной ситуации.

Как рассказала Вечерним ведомостям пресс-секретарь департамента лесного хозяйства Ирина Ошуркова, во время прошлых приёмов к ним обращались по вопросам незаконных рубок, отнесения участков леса к лесопарковым зонам. Также люди спрашивали про участки, которые хотели выбрать под индивидуальное строительство, уточняя не относятся ли они к землям лесного фонда. А на предыдущем приёме, который прошел в июне, заявители интересовались проблемой защиты прибрежной территории от посягательств застройщиков вопросами исключения земельного участка из государственного лесного фонда, а также лесной амнистией: какие участки попадают под действие закона, как должны действовать заинтересованные лица при пересечении участков и какие документы им необходимы.

Следующий приём пройдёт 16 сентября в 15.00 в уральской столице по адресу: улица Набережная рабочей молодежи, 2.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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