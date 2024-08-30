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Родителям юноши, сбившего пенсионерку в Екатеринбурге, придётся заплатить 440 тысяч рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Родителям подростка, который 7 октября 2022 года сбил пожилую женщину, когда ехал на самокате мимо 33-го дома по улице Вильгельма де Геннина, придётся выплатить моральную компенсацию пострадавшей даме.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуре, пенсионерке диагностировали закрытый перелом правой плечевой кости со смещением, а также переломы двух пястных костей и фаланги пальца левой руки со смещением осколков. Женщине пришлось перенести две операции и длительное время нуждаться в постоянном уходе, так как самостоятельно заботиться о себе из-за травм она не могла.
«Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга на основании заключения прокурора удовлетворил исковые требования местной жительницы, взыскав с законных представителей несовершеннолетнего солидарно компенсацию морального вреда в размере 440 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе областного суда.
Судебный акт пока не вступил в законную силу.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуре, пенсионерке диагностировали закрытый перелом правой плечевой кости со смещением, а также переломы двух пястных костей и фаланги пальца левой руки со смещением осколков. Женщине пришлось перенести две операции и длительное время нуждаться в постоянном уходе, так как самостоятельно заботиться о себе из-за травм она не могла.
«Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга на основании заключения прокурора удовлетворил исковые требования местной жительницы, взыскав с законных представителей несовершеннолетнего солидарно компенсацию морального вреда в размере 440 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе областного суда.
Судебный акт пока не вступил в законную силу.
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