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Областной суд отменил часть приговора экс-директрисе екатеринбургской спецшколы
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Приговор бывшей директрисе Екатеринбургской спецшколы №124, в которой насиловали детей, вступил в законную силу, но частично. Решение в части моральной компенсации отправили на пересмотр.
Судья Свердловского областного суда Максим Антропов сегодня оставил без изменений приговор Наталье Поддубной в части назначенного наказания – 11 месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства. При этом суд отменил приговор в части разрешения вопроса о компенсации морального вреда потерпевшему мальчику – для рассмотрения соответствующего гражданского иска материалы направлены в Чкаловский районный суд.
Напомним, год назад из спецшколы сбежал подросток, рассказавший о «товарищеских суда», инициированных сотрудником учреждения, после которых над учениками издевались. Над одними – физически, над другими – в сексуализированном плане. Так, одного из мальчиков, которому на момент этих ужасов было 12 лет, насиловали старшие подростки после того, как их воспитатель сказал им «зачуханить» ребёнка. Мальчика удалось вытащить из спецшколы только после вмешательства Следственного комитета, который забрал ребёнка для следственных действий. Позже адвокаты Олеся Бортникова и Георгий Краснов смогли узаконить свободу детей в судах.
На Поддубную же возбудили дело о халатности, так как она знала о том, что происходит в школе. Сразу несколько детей рассказали, что она подняла при других детях изнасилованного мальчика и спросила: «Почему ты не мог ему откусить?».
Судья Свердловского областного суда Максим Антропов сегодня оставил без изменений приговор Наталье Поддубной в части назначенного наказания – 11 месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства. При этом суд отменил приговор в части разрешения вопроса о компенсации морального вреда потерпевшему мальчику – для рассмотрения соответствующего гражданского иска материалы направлены в Чкаловский районный суд.
Напомним, год назад из спецшколы сбежал подросток, рассказавший о «товарищеских суда», инициированных сотрудником учреждения, после которых над учениками издевались. Над одними – физически, над другими – в сексуализированном плане. Так, одного из мальчиков, которому на момент этих ужасов было 12 лет, насиловали старшие подростки после того, как их воспитатель сказал им «зачуханить» ребёнка. Мальчика удалось вытащить из спецшколы только после вмешательства Следственного комитета, который забрал ребёнка для следственных действий. Позже адвокаты Олеся Бортникова и Георгий Краснов смогли узаконить свободу детей в судах.
На Поддубную же возбудили дело о халатности, так как она знала о том, что происходит в школе. Сразу несколько детей рассказали, что она подняла при других детях изнасилованного мальчика и спросила: «Почему ты не мог ему откусить?».
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