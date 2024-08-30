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В «зелёном коридоре» Кольцово остановили пассажирку с исчезающими кораллами

12.21 Среда, 4 сентября 2024
Фото: Уральское таможенное управление
Кольцовские таможенники при проверке в «зелёном коридоре» багажа пассажирки, прилетевшей из Дубая, обнаружили 25 кораллов, которые значатся в перечне видов животных и растений, находящимися под угрозой исчезновения.

Об этом 38-летняя жительница Челябинска не знала. Она рассказала, что взяла с собой собранные на пляжи кораллы в память об отдыхи.

По словам начальника поста аэропорт Кольцово (пассажирского) Сергея Боровика, перевезти через таможенную границу экземляры исчезающей флоры или фауны можно лишь в том случае, если есть разрешение СИЕТС, выданное национальными административными органами страны-экспортера, и таможенная декларация. Однако ни первого, ни второго у туристки не было.

В отношении дамы возбуждены ы дела об административных правонарушениях, по статье 16.3, а также по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Пассажирке грозит штраф с конфискацией кораллов, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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