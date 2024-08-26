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Восемь проектов из Свердловской области вошли в лонг-лист премии «Жить вместе»

Но ни один не выиграл

19.29 Вторник, 3 сентября 2024
Фото: предоставлено организаторами премии «Жить вместе»
Восемь проектов из Свердловской области вошли в лонг-лист премии «Жить вместе».

Церемония награждения премии прошла в конце августа в Москве. В лонг-лист «Жить вместе» вошли восемь проектов из Свердловской области: арт-пространство «Республика Лодыгина» (Екатеринбург), мастерская «Приданое: одежда с памятью Урала», «Речелга: культура, туризм, события» (Пышминский городской округ, деревня Речелга), театр «Град» (Верхотурье), фестиваль светового искусства «Не темно» (Екатеринбург), приют «Нечаянная радость» (Екатеринюург), проект комплексного развития города Верхотурье «СВерхМы», церковный журнал «Православие на Урале: связь времён».

Среди победителей свердловчан не оказалось. В пяти номинациях места распределились следующим образом: «Русская традиция»: 1 место - фестиваль «Семейный круг», 2 место – «Артель Архангело», 3 место – проект «Люди Ф». «Память»: «Живая память Верхнекетья» – 1 место, «Почтовое» – 2 место, «Семь веков Курмышской истории: горизонты памяти Курмыш» – 3 место. «Церковь»: молодежное движение «Преображение» – 1 место, «Безмолвная молитва» – 2 место, «Сормовские пчелки» – 3 место. «Милосердие»: фонд «Содействие» – 1 место, проект «Маленькая страна – территория развития и отдыха Зарытки» – 2 место, Центр помощи бездомным во имя праведного Иоанна Кронштадтского – 3 место. «Культура»: фонд «Вереница. Спасение деревянных церквей Русского Севера» – 1 место, «Консервация» – 2 место, «ЧИРКОВЪ» – 3 место. Проекты, занявшие первые места, получили 150 тысяч рублей, вторые места – 100 тысяч, третьи –75 тысяч рублей, сообщили организаторы премии. Всего в этом году организаторы получили 730 заявок из 380 населённых пунктов.

Правда, совсем без призов участники из Свердловской области не остались: Краудфандинговая платформа «Планета Ру» вручила проекту «Речелга: культура, туризм, события» сертификат на помощь в продвижении проекта.


Фото: предоставлено организаторами премии «Жить вместе»


«Жить вместе» позиционирует себя как проект, который поддерживает тех, кто формирует локальные сообщества, и нацелен на то, чтобы горизонтальные инициативы и проекты, направленные на решение общественно значимых задач, не закрылись в кризисное время, а продолжали приносить пользу и жили долго.


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Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости


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16:07 Средняя зарплата педагога в Екатеринбурге составляет больше 75 тысяч рублей
15:33 Стало известно, когда состоится первый матч «Автомобилиста» на новой ледовой арене УГМК
14:48 Подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле задержали в Москве
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10:52 Неплатившему алименты родной дочери уральцу назначили принудительные работы
10:26 С началом сентября в Екатеринбурге резко увеличились пробки на дорогах
09:47 Губернаторский лицей открылся в Екатеринбрге
09:03 ТРЦ «Гринвич» взыскал в бельгийского финансового гиганта около 5 млн евро, заблокированных из-за санкций
21:41 Музей истории Екатеринбурга подготовил экскурсии и поэтический марафон в память о Рыжем
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