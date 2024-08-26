Фото: предоставлено организаторами премии «Жить вместе»

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Восемь проектов из Свердловской области вошли в лонг-лист премии «Жить вместе».Церемония награждения премии прошла в конце августа в Москве. В лонг-лист «Жить вместе» вошли восемь проектов из Свердловской области: арт-пространство «Республика Лодыгина» (Екатеринбург), мастерская «Приданое: одежда с памятью Урала», «Речелга: культура, туризм, события» (Пышминский городской округ, деревня Речелга), театр «Град» (Верхотурье), фестиваль светового искусства «Не темно» (Екатеринбург), приют «Нечаянная радость» (Екатеринюург), проект комплексного развития города Верхотурье «СВерхМы», церковный журнал «Православие на Урале: связь времён».Среди победителей свердловчан не оказалось. В пяти номинациях места распределились следующим образом:: 1 место - фестиваль «Семейный круг», 2 место – «Артель Архангело», 3 место – проект «Люди Ф».: «Живая память Верхнекетья» – 1 место, «Почтовое» – 2 место, «Семь веков Курмышской истории: горизонты памяти Курмыш» – 3 место.: молодежное движение «Преображение» – 1 место, «Безмолвная молитва» – 2 место, «Сормовские пчелки» – 3 место.: фонд «Содействие» – 1 место, проект «Маленькая страна – территория развития и отдыха Зарытки» – 2 место, Центр помощи бездомным во имя праведного Иоанна Кронштадтского – 3 место.: фонд «Вереница. Спасение деревянных церквей Русского Севера» – 1 место, «Консервация» – 2 место, «ЧИРКОВЪ» – 3 место. Проекты, занявшие первые места, получили 150 тысяч рублей, вторые места – 100 тысяч, третьи –75 тысяч рублей, сообщили организаторы премии. Всего в этом году организаторы получили 730 заявок из 380 населённых пунктов.Правда, совсем без призов участники из Свердловской области не остались: Краудфандинговая платформа «Планета Ру» вручила проекту «Речелга: культура, туризм, события» сертификат на помощь в продвижении проекта.«Жить вместе» позиционирует себя как проект, который поддерживает тех, кто формирует локальные сообщества, и нацелен на то, чтобы горизонтальные инициативы и проекты, направленные на решение общественно значимых задач, не закрылись в кризисное время, а продолжали приносить пользу и жили долго.