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От Дня знаний до Дня полиции: в Екатеринбурге устроят ещё несколько ярмарок выходного дня
Фото: Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга решила увеличить число ярмарок выходного дня, проводимых в уральской столице. Согласно новому постановлению мэрии, в городе проведут дополнительно восемь ярмарок — все они пройдут на площади 1905 года с 09.00 до 17.00 в выходные дни.
Ярмарки назначены на (во всех случаях это суббота-воскресенье):
—31.08.2024 и 01.09.2024,
—14.09.2024 и 15.09.2024,
—21.09.2024 и 22.09.2024,
—28.09.2024 и 29.09.2024,
—12.10.2024 и 13.10.2024,
—19.10.2024 и 20.10.2024,
—26.10.2024 и 27.10.2024,
—09.11.2024 и 10.11.2024.
В эти дни, а также в предшествующий ярмарке день на площади 1905 года будет запрещена парковка, следует из постановления. Оставленные там автомобили будут эвакуированы.
Последний год отмечается ростом ярмарочной торговли в Екатеринбурге — количество ярмарок и число ярмарочных дней стабильно увеличивается. Вдали от центра ярмарки выглядят не лучшим образом и напоминают порой стихийные мини-рынки — Вечерние ведомости ранее писали об этом.
Ярмарки назначены на (во всех случаях это суббота-воскресенье):
—31.08.2024 и 01.09.2024,
—14.09.2024 и 15.09.2024,
—21.09.2024 и 22.09.2024,
—28.09.2024 и 29.09.2024,
—12.10.2024 и 13.10.2024,
—19.10.2024 и 20.10.2024,
—26.10.2024 и 27.10.2024,
—09.11.2024 и 10.11.2024.
В эти дни, а также в предшествующий ярмарке день на площади 1905 года будет запрещена парковка, следует из постановления. Оставленные там автомобили будут эвакуированы.
Последний год отмечается ростом ярмарочной торговли в Екатеринбурге — количество ярмарок и число ярмарочных дней стабильно увеличивается. Вдали от центра ярмарки выглядят не лучшим образом и напоминают порой стихийные мини-рынки — Вечерние ведомости ранее писали об этом.
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