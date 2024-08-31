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В корпоративный День знаний в ТехУниверситете УГМК открыли две новые научно-образовательные лаборатории
Фото: пресс-служба ТехУниверситета
Две новые научно-образовательные лаборатории по пирометаллургии и очистке промышленных вод и стоков открыли в Техническом Университете УГМК в честь корпоративного Дня знаний.
«Корпоративный День знаний для нас – это не только празник для первокурсников. В первую очередь, это большое чествование всех тех, кто помимо своей основной работы занимается образованием, просветительской и научной деятельностью, кто активно передает свои практические навыки и знания, полученные на производстве, будущим инженерам», - рассказал Вячеслав Лапин, директор Технического университета УГМК.
Сообщается, что в этом году на первый курс поступили 278 человек, 112 на очное и 166 заочное отделения, сообщает пресс-служба университета.
«В их числе и выпускники инженерной школы, которые получили от университета в подарок планшеты. Будущие инжкнеры будут обучаться по таким направлениям, как "Горное дело", "Технологические машины и оборудование", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Металлургия", "Электроэнергетика и электротехника", "Информатика и вычислительная техника". Кроме того, впервые набрана группа студенов на новое направление университета — "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств"», – сообщили в университете.
За четыре года из первого частного инженерного университета для промышленных предприятий из разных регионов страны было подготовлено 864 дипломированных выпускников очного и заочного обучения, добавили в Техническом Университете.
«Корпоративный День знаний для нас – это не только празник для первокурсников. В первую очередь, это большое чествование всех тех, кто помимо своей основной работы занимается образованием, просветительской и научной деятельностью, кто активно передает свои практические навыки и знания, полученные на производстве, будущим инженерам», - рассказал Вячеслав Лапин, директор Технического университета УГМК.
Сообщается, что в этом году на первый курс поступили 278 человек, 112 на очное и 166 заочное отделения, сообщает пресс-служба университета.
«В их числе и выпускники инженерной школы, которые получили от университета в подарок планшеты. Будущие инжкнеры будут обучаться по таким направлениям, как "Горное дело", "Технологические машины и оборудование", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Металлургия", "Электроэнергетика и электротехника", "Информатика и вычислительная техника". Кроме того, впервые набрана группа студенов на новое направление университета — "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств"», – сообщили в университете.
За четыре года из первого частного инженерного университета для промышленных предприятий из разных регионов страны было подготовлено 864 дипломированных выпускников очного и заочного обучения, добавили в Техническом Университете.
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