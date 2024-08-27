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В екатеринбургском поселке Совхозный перекроют движение на Полковой на несколько дней

16.40 Вторник, 3 сентября 2024
Фото: Владислав Постников
В районе дома № 23 на улице Полковой в поселке Совхозный будет перекрыто движение с 23 по 27 сентября. Об этом сообщили в мэрии Екатеринбурга.

«Это связано со строительством газопровода на улице Полковой. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Мостовой и Предельной. Работы не повлияют на схему движения общественного транспорта», - указано в сообщении горадминистрации.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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09:03 ТРЦ «Гринвич» взыскал в бельгийского финансового гиганта около 5 млн евро, заблокированных из-за санкций
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