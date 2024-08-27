Возрастное ограничение 18+
В екатеринбургском поселке Совхозный перекроют движение на Полковой на несколько дней
Фото: Владислав Постников
В районе дома № 23 на улице Полковой в поселке Совхозный будет перекрыто движение с 23 по 27 сентября. Об этом сообщили в мэрии Екатеринбурга.
«Это связано со строительством газопровода на улице Полковой. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Мостовой и Предельной. Работы не повлияют на схему движения общественного транспорта», - указано в сообщении горадминистрации.
«Это связано со строительством газопровода на улице Полковой. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Мостовой и Предельной. Работы не повлияют на схему движения общественного транспорта», - указано в сообщении горадминистрации.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге из-за строительных работ на улице Саввы Белых изменятся три автобусных маршрута
27 августа 2024
27 августа 2024