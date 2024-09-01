Средняя зарплата педагога в Екатеринбурге составляет больше 75 тысяч рублей

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Директор департамента образования екатеринбургской администрации Инна Гумбатова заявила в эфире ОТВ, что средняя заработная плата учителей в школах города больше 75 тысяч рублей.«Я думаю, что это достойная заработанная плата, и педагоги идут с удовольствием. К нам активно едут из Челябинской области, Перми, Оренбургской области, Уфы. Ежегодно к нам приходит около трехсот молодых педагогов», - сказала Гумбатова.При это в городе наблюдается дефицит учителей – на данный момент не хватает 112 педагогов в школах Екатеринбурга.