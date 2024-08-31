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На Параолимпиаде в Париже выступят спортсмены из Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
Свердловские легкоатлеты Анастасия Соловьёва и Никита Котуков буду сражаться за медали на Параолимпийских играх в Париже. Об этом сообщает Департамент информационной политики области.
Котуков выступит уже сегодня, третьего сентября, в прыжках в длину среди мужчин.
Выступление Анастасии Соловьёвой запланировано на 7 сентября.
Напомним, XVII летние Паралимпийские игры проходят в Париже и продлятся до 8 сентября. Российские спортсмены выступают под нейтральными флагами. Всего в Параолимпиаде примут участие 88 легкоатлетов из России – 46 — в лёгкой атлетике, 23 — плавании, 4 — настольном теннисе, 2 — триатлоне, 2 — в тхэквондо.
Котуков выступит уже сегодня, третьего сентября, в прыжках в длину среди мужчин.
Выступление Анастасии Соловьёвой запланировано на 7 сентября.
Напомним, XVII летние Паралимпийские игры проходят в Париже и продлятся до 8 сентября. Российские спортсмены выступают под нейтральными флагами. Всего в Параолимпиаде примут участие 88 легкоатлетов из России – 46 — в лёгкой атлетике, 23 — плавании, 4 — настольном теннисе, 2 — триатлоне, 2 — в тхэквондо.
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