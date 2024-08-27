Неплатившему алименты родной дочери уральцу назначили принудительные работы

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Пять месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка получил уралец, неплативший алименты биологической дочери и накопивший долг в 700 тысяч рублей. Такой приговор вынес Артинский районный суд, сообщает пресс-служба областного суда, засилевшего приговор.пресс-служба Свердловского областного суда«Ранее Андрей Л. неоднократно привлекался к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, но правильных выводов не сделал. Мужчина скрывал от взыскателей источник дохода, к приставу-исполнителю не являлся и был объявлен в розыск. Общая сумма задолженности по исполнительному листу на апрель 2024 года превысила 700 тысяч рублей. В отношении нерадивого родителя было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ – "Неуплата средств на содержание детей"», – указано в сообщении пресс-службы Свердловского областного суда.Попытка обжалования приговора в областном суде оказалась безуспешной, несмотря на заявления неплательщика о «суровости» приговора.