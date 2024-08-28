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С началом сентября в Екатеринбурге резко увеличились пробки на дорогах
Фото: Вечерние ведомости
С началом нового учебного года в Екатеринбурге заметно увеличились пробки на дорогах. Утром 3 сентября утром «Яндекс» оценил ситуацию с пробками на городских улицах в 7 баллов.
Подобная картина наблюдается в последнее время каждый год. Это связывают с тем, что родители везут своих детей в школы на машинах. К ним добавляются студенты-автомобилисты. В летние месяцы движение на дорогах Екатеринбурга, как правило,, заметно менее плотное.
Подобная картина наблюдается в последнее время каждый год. Это связывают с тем, что родители везут своих детей в школы на машинах. К ним добавляются студенты-автомобилисты. В летние месяцы движение на дорогах Екатеринбурга, как правило,, заметно менее плотное.
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