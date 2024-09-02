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Екатеринбургская управляющая компания выплатит два миллиона за погибшего

19.58 Понедельник, 2 сентября 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Свердловском областном суде прошло рассмотрение апелляционной жалобы о гибели электрика на рабочем месте и о выплате его семье компенсации. Своей апелляцией ответчик пытался отбиться от крупной выплаты.

Изначально дело рассматривалось Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга. В ходе процесса было установлено, что в октябре 2023 года произошёл несчастный случай с инженером-электриком екатеринбургской управляющей компании «Авангард». Во время работы мужчину ударило током, да так сильно, что у него обгорело больше половины тела. Врачи ещё пытались бороться за жизнь пострадавшего, но вскоре он скончался.

В суд подавал прокурор, отстаивавший интересы дочери и двоих внуков погибшего. По его требованию, каждый из них должен был получить от управляющей компании по миллиону рублей каждому в счёт компенсации морального вреда. Поскольку проходившее перед судом расследование обстоятельств несчастного случая обнаружило недостатки в подготовке работников по охране труда и отсутствие контроля со стороны руководства за ходом выполнения работ, исковые требования было решено удовлетворить частично. С управляющей компании взыскали миллион рублей дочери и по 600 рублей каждому из внуков. Областной суд с этим решение согласился, не удовлетворив жалобу УК «Авангард».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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