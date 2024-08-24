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В Екатеринбурге глухонемой паре пришла квитанция за ЖХК с большим счётом
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Екатеринбурге глухонемая пара получила квитанцию с огромным счётом за услуги ЖХК, которая возникла, как утверждается, после перерасчёта.
Об этом городскому сообществу «Инцидент Екатеринбург» рассказала дочка глухонемой пары. С её слов, незадолго до этого к родителям приходили с проверкой счётчиков, в работе которых специалисты якобы выявили несанкционированное вмешательство. Тогда они поменяли счётчики, забрав старые себе. Супругам ничего не объяснили, так как не было сурдопереводчика. Рабочие просто показали им «большой палец вверх», вероятно, подразумевая, что всё в порядке, и дали родителям расписаться. После этого пришла квитанция на 137 тысяч рублей.
В «РЭМП Железнодорожного района» предположения о том, что перерасчёт сделали из-за несанкционированного вмешательства в работу приборов, подтвердили, ответив, что в квитанции отражён перерасчёт с 20 марта по 19 июня 2024 года по нормативам потребления с повышающим коэффициентом «10».
Дочь глухонемых родителей считает, что с её родителями поступили несправедливо, поэтому она обратилась к адвокату и уполномоченному по правам человека в РФ.
Об этом городскому сообществу «Инцидент Екатеринбург» рассказала дочка глухонемой пары. С её слов, незадолго до этого к родителям приходили с проверкой счётчиков, в работе которых специалисты якобы выявили несанкционированное вмешательство. Тогда они поменяли счётчики, забрав старые себе. Супругам ничего не объяснили, так как не было сурдопереводчика. Рабочие просто показали им «большой палец вверх», вероятно, подразумевая, что всё в порядке, и дали родителям расписаться. После этого пришла квитанция на 137 тысяч рублей.
В «РЭМП Железнодорожного района» предположения о том, что перерасчёт сделали из-за несанкционированного вмешательства в работу приборов, подтвердили, ответив, что в квитанции отражён перерасчёт с 20 марта по 19 июня 2024 года по нормативам потребления с повышающим коэффициентом «10».
Дочь глухонемых родителей считает, что с её родителями поступили несправедливо, поэтому она обратилась к адвокату и уполномоченному по правам человека в РФ.
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