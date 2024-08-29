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Более четырёх тысяч первокурсников сели за парты свердловского медколледжа

14.43 Понедельник, 2 сентября 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева
У свердловского Минздрава сегодня праздник. На фоне дефиците медицинских специалистов в регионе в областной медколледж поступило более четырёх тысяч молодых людей, которые планируют связать своё будущее с медициной.

«Специалисты со средним медицинским образованием, без преувеличения, основа практического здравоохранения. Это тот каркас, без которого невозможно представить оказание медицинской помощи в любой больнице: от крупного областного медцентра до фельдшерско-акушерского пункта. Отрадно, что всё больше молодых людей готовы работать в здравоохранении и служить идеалам самой гуманной профессии»,

– сказал свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов.


В медколледже зачислили 4062 первокурсника, из которых 2279 будут осваивать медицинские, фармацевтические и спасательные специальности на бюджетной основе, и 1783 – на коммерческой.

Сообщается, что в этом году был большой ажиотаж на специальность «Лечебное дело» на базе 9 классов, где на одно бюджетное место претендовали десять человек. Также популярной осталась специальность «Сестринское дело», где очень много бюджетных мест, на базе 9 и 11 классов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:38 Глава СК поручил проверить семью девочки из Екатеринбурга, которая размахивала ножом на детской площадке
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09:27 В Екатеринбурге BMW снёс ограждение и школьника на велосипеде
16:54 В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области
16:47 Уральский научно-образовательный центр получит почти 250 миллионов рублей на развитие
15:37 Один процент потенциальных покупателей квартир в московских новостройках – жители Свердловской области
15:26 В Екатеринбурге открыли вторую улицу Рощинскую
14:28 Лоси на дорогах Свердловской области: автомобилисты в зоне риска
12:57 В Екатеринбурге учителя и родители поддерживают запрет на мобильные телефоны в школах
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