Более четырёх тысяч первокурсников сели за парты свердловского медколледжа





– сказал свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов. «Специалисты со средним медицинским образованием, без преувеличения, основа практического здравоохранения. Это тот каркас, без которого невозможно представить оказание медицинской помощи в любой больнице: от крупного областного медцентра до фельдшерско-акушерского пункта. Отрадно, что всё больше молодых людей готовы работать в здравоохранении и служить идеалам самой гуманной профессии»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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У свердловского Минздрава сегодня праздник. На фоне дефиците медицинских специалистов в регионе в областной медколледж поступило более четырёх тысяч молодых людей, которые планируют связать своё будущее с медициной.В медколледже зачислили 4062 первокурсника, из которых 2279 будут осваивать медицинские, фармацевтические и спасательные специальности на бюджетной основе, и 1783 – на коммерческой.Сообщается, что в этом году был большой ажиотаж на специальность «Лечебное дело» на базе 9 классов, где на одно бюджетное место претендовали десять человек. Также популярной осталась специальность «Сестринское дело», где очень много бюджетных мест, на базе 9 и 11 классов.