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Екатеринбургская УК выплатит семье погибшего электрика более двух миллионов рублей
Иллюстрация: Юлия Медведева
УК «Авангард» из Екатеринбурга придётся заплатить семье инженера-электрика, погибшего в результате несчастного случая более двух миллионов рублей. Управляющая компания пыталась обжаловать решение суда первой инстанции, но областной суд оставил его в силе.
Несчастный случай произошёл в октябре прошлого года. Мужчину ударило током, и он с 55% ожога тела скончался в больнице. Вину за его смерть возложили на управляющую компанию, в которой он работал, из-за недостатков, которые обнаружились при проверке подготовки работников по охране труда. Кроме того, как выяснилось, руководство никак не контролировало работу своих сотрудников.
В итоге Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «УК «Авангард» 1 миллион рублей в пользу дочери погибшего и по 600 тысяч рублей в пользу двух внуков.
Управляющая компания с решением не согласилась, решив, что моральная компенсация завышена, но судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, не нашла оснований снизить сумму компенсации и оставила решение суда первой инстанции без изменений, рассказали в пресс-службе областного суда.
Несчастный случай произошёл в октябре прошлого года. Мужчину ударило током, и он с 55% ожога тела скончался в больнице. Вину за его смерть возложили на управляющую компанию, в которой он работал, из-за недостатков, которые обнаружились при проверке подготовки работников по охране труда. Кроме того, как выяснилось, руководство никак не контролировало работу своих сотрудников.
В итоге Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «УК «Авангард» 1 миллион рублей в пользу дочери погибшего и по 600 тысяч рублей в пользу двух внуков.
Управляющая компания с решением не согласилась, решив, что моральная компенсация завышена, но судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, не нашла оснований снизить сумму компенсации и оставила решение суда первой инстанции без изменений, рассказали в пресс-службе областного суда.
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