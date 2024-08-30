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Екатеринбургская УК выплатит семье погибшего электрика более двух миллионов рублей

13.25 Понедельник, 2 сентября 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева
УК «Авангард» из Екатеринбурга придётся заплатить семье инженера-электрика, погибшего в результате несчастного случая более двух миллионов рублей. Управляющая компания пыталась обжаловать решение суда первой инстанции, но областной суд оставил его в силе.

Несчастный случай произошёл в октябре прошлого года. Мужчину ударило током, и он с 55% ожога тела скончался в больнице. Вину за его смерть возложили на управляющую компанию, в которой он работал, из-за недостатков, которые обнаружились при проверке подготовки работников по охране труда. Кроме того, как выяснилось, руководство никак не контролировало работу своих сотрудников.

В итоге Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «УК «Авангард» 1 миллион рублей в пользу дочери погибшего и по 600 тысяч рублей в пользу двух внуков.

Управляющая компания с решением не согласилась, решив, что моральная компенсация завышена, но судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, не нашла оснований снизить сумму компенсации и оставила решение суда первой инстанции без изменений, рассказали в пресс-службе областного суда.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:38 Глава СК поручил проверить семью девочки из Екатеринбурга, которая размахивала ножом на детской площадке
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09:27 В Екатеринбурге BMW снёс ограждение и школьника на велосипеде
16:54 В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области
16:47 Уральский научно-образовательный центр получит почти 250 миллионов рублей на развитие
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15:26 В Екатеринбурге открыли вторую улицу Рощинскую
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