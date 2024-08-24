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Глава СК поручил проверить семью девочки из Екатеринбурга, которая размахивала ножом на детской площадке
Фото: Владислав Постников
Глава Следственного комитета заинтересовался семьей девочки, которая во дворе одного из домов на улице Пехотинцев в Екатеринбурге, размахивала ножом.
Так как такое «увлечение» ребёнка ничем хорошим как для неё самой, так и для окружающих, не сулит, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил областному СК провести проверку и предоставить ему доклад о её результатах.
Ранее в телеграм-канале «Безумный ЕКБ» опубликовали видео, где маленькая девочка с ножом-бабочкой, как заявляется, кидалась на людей. Очевидец, снявший ребёнка на видео, утверждает, что едва не лишился телефона по вине школьницы. Откуда у девочки нож, неизвестно.
Так как такое «увлечение» ребёнка ничем хорошим как для неё самой, так и для окружающих, не сулит, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил областному СК провести проверку и предоставить ему доклад о её результатах.
Ранее в телеграм-канале «Безумный ЕКБ» опубликовали видео, где маленькая девочка с ножом-бабочкой, как заявляется, кидалась на людей. Очевидец, снявший ребёнка на видео, утверждает, что едва не лишился телефона по вине школьницы. Откуда у девочки нож, неизвестно.
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