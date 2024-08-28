В Екатеринбурге покажут работы удмуртского художника Алексея Чернышова



Ассамбляжи, инсталляции, графические и живописные работы художника опираются на архетипические образы – мифологические, библейские и общечеловеческие. Рядом с образами Богоматери и глубокомысленным "Помпейским триптихом" на выставке можно увидеть провокационного "Святого Малевича" с "чёрным квадратом в голове и звёздным небом вокруг", а также поэтичные деревенские виды»,



– рассказывают о его творчество в музее ИЗО. «Его произведениям свойственны образность, аллегоричность и интеллектуальная игра, они насыщены обилием цитат, отсылающих к классическим сюжетам и знаменитым произведениям искусства.Ассамбляжи, инсталляции, графические и живописные работы художника опираются на архетипические образы – мифологические, библейские и общечеловеческие. Рядом с образами Богоматери и глубокомысленным "Помпейским триптихом" на выставке можно увидеть провокационного "Святого Малевича" с "чёрным квадратом в голове и звёздным небом вокруг", а также поэтичные деревенские виды»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в стенах Музея изобразительных искусств откроется выставка современного удмуртского художника Алексея Чернышова «Образы и подобия. Живопись, графика, объекты».На вставке можно будет увидеть более 50 работ художника, созданных за последнее 25 лет.Он родился в 1965 году в Можге. В 1980 году, после окончания восьми классов, поступил в ПТУ №6 Ижевска, где учился на маляра по художественной отделке, параллельно получая образование в вечерней школе. В 1983–1985 годах Алексей служил в армии на Дальнем Востоке, и в 1986 году поступил на художественно-графический факультет Удмуртского государственного университета. Окончив его в 1992 году, получил предложение остаться преподавателем на факультете на кафедре живописи, но уже в 1999 году ушёл оттуда, полностью сосредоточившись на собственном творчестве.Выставка откроется уже в среду, 4 сентября, и будет работать до 27 октября.