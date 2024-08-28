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Дожди ждут жителей Свердловской области с начала новой недели
Фото: Дарья Суродина
С начала новой недели в Свердловской области ожидаются дожди. Однако синоптики обещают, что они будут небольшими и не повсеместно. Вместе с тем в регионе прогнозируется сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, о чём ранее уже предупреждали спасатели.
Сегодня, 2 сентября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Днём +17…+22°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +19…+21°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек.
Во вторник, 3 сентября, в регионе, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +10…+15°C, при прояснении до +6°C. Днём +12…+17°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днём преимущественно без осадков. Ночью +13…+15°C, днём +15…+17°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 4 сентября, в области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +4…+9°C, днём +11…+16°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +7…+9°C, днём +13…+15°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 2 сентября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Днём +17…+22°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +19…+21°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек.
Во вторник, 3 сентября, в регионе, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +10…+15°C, при прояснении до +6°C. Днём +12…+17°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днём преимущественно без осадков. Ночью +13…+15°C, днём +15…+17°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 4 сентября, в области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +4…+9°C, днём +11…+16°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +7…+9°C, днём +13…+15°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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