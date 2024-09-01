Уральский научно-образовательный центр получит почти 250 миллионов рублей на развитие

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Уральский межрегиональный научно-образовательный центр «Передовые производственные технологии и материалы» (УМНОЦ) стал обладателем федерального гранта в размере почти 250 миллионов рублей. Это решение было принято председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, который утвердил список победителей среди научно-образовательных центров мирового уровня на 2024 год.Как сообщает информационный портал региона, УМНОЦ уже зарекомендовал себя как лидер в своей области, попав в первую категорию среди всех НОЦ страны. Эта высокая оценка позволила центру получить максимальную сумму гранта.Финансовая поддержка будет направлена на приобретение современного оборудования, обустройство высокотехнологичных лабораторий и реализацию инновационных научных проектов.