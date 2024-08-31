Один процент потенциальных покупателей квартир в московских новостройках – жители Свердловской области





— отмечает заместитель Мэра Москвы

по вопросам транспорта Максим Ликсутов

По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы внедряем решения, которые сочетают лучшие разработки в области транспорта с социально значимыми услугами. Одним из таких проектов стал рейтинг новостроек «Узнай про ЖК», который помогает проверить транспортную доступность нового дома перед покупкой недвижимости в столице. Это также мотивирует застройщиков создавать жилые комплексы с удобной транспортной инфраструктурой,





— комментирует управляющий директор Авито Влад Федулов Каждый месяц на “Авито Недвижимости” размещается более 70 000 объявлений о продаже квартир в новостройках Москвы. Мы внимательно проверяем каждого застройщика, собираем сведения о жилых комплексах и публикуем эту информацию на платформе. Из наших исследований мы знаем, что большинство покупателей новостроек выбирают жилье для жизни, и кроме надежности продавца решающим фактором при покупке выступает удобство передвижения после переезда. Поэтому мы рады объявить о сотрудничестве с Дептрансом — благодаря партнерству пользователи Авито смогут оценить транспортную доступность новостройки прямо на платформе с опорой на независимый и авторитетный рейтинг. Это важный шаг на пути к общей цели — сделать ответственный процесс выбора жилья более простым и безопасным,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Один процент потенциальных покупателей жилья в Москве на платформе Авито – жители Свердловской области. Всего на регионы за пределами Москвы и области приходится 61% от общего спроса на новое жилье в столице. Такую статистику приводят аналитики Авито Недвижимости.Лидерами спроса среди российских регионов по итогам первых семи месяцев 2024 года стали Санкт-Петербург и Ленинградская область (8%), Татарстан (4%) и Нижегородская область (3%). Доля Свердловской области составила 1%.