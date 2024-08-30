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В Екатеринбурге открыли вторую улицу Рощинскую
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
В Екатеринбурге открыли вторую улицу Рощинскую на Уктусе. В открытии приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов и вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов. Новую дорогу построили за два года – аукцион на строительство был объявлен в апреле 2022 года, вскоре за 782 млн рублей был заключён контракт с компанией «Промстройдекор».
На начальном этапе реализации проект взывал уличные протесты – в ряде СМИ ошибочно подумали, что в рамках контракта дорогу продлят через лесопарк до Химмаша, после чего жители выразили недовольство тем, что деревья вырубят, а тихая улица станет транзитной. Также люди протестовали против сноса гаражей и парковок, на которых они привыкли ставить свои автомобили – поскольку большая часть новой улицы прошла не по существующей улицы Рощинской, а в створе переулка Отпускников. Теперь на Уктусе стало две улицы Рощинской – новая и прежняя, которая проходит в 50–300 метрах к юго-западу от неё.
Новая улица представляет из себя двухполосную дорогу с широкими велодорожками и тротуарами. В некоторых местах проезжая часть ограждена от жилой застройки шумозащитными экранами.
В ходе реконструкции Рощинской на улице выросли огромные заросли конопли.
В перспективе Рощинскую планируют продлить до Химмаша, однако точные сроки неизвестны – аукциона на строительство дороги на этом участке не объявлялось.
На начальном этапе реализации проект взывал уличные протесты – в ряде СМИ ошибочно подумали, что в рамках контракта дорогу продлят через лесопарк до Химмаша, после чего жители выразили недовольство тем, что деревья вырубят, а тихая улица станет транзитной. Также люди протестовали против сноса гаражей и парковок, на которых они привыкли ставить свои автомобили – поскольку большая часть новой улицы прошла не по существующей улицы Рощинской, а в створе переулка Отпускников. Теперь на Уктусе стало две улицы Рощинской – новая и прежняя, которая проходит в 50–300 метрах к юго-западу от неё.
Новая улица представляет из себя двухполосную дорогу с широкими велодорожками и тротуарами. В некоторых местах проезжая часть ограждена от жилой застройки шумозащитными экранами.
В ходе реконструкции Рощинской на улице выросли огромные заросли конопли.
В перспективе Рощинскую планируют продлить до Химмаша, однако точные сроки неизвестны – аукциона на строительство дороги на этом участке не объявлялось.
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