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Лоси на дорогах Свердловской области: автомобилисты в зоне риска
Фото: УГИБДД по Свердловской области
С наступлением осени автомобилисты Свердловской области сталкиваются с новой угрозой на трассах — лоси начинают выходить на дороги, что приводит к авариям. Об этом предупреждают в ГИБДД по Свердловской области. В ночь на 30 августа на ЕКАД произошло ДТП: лось стал жертвой столкновения с автомобилем Kia, направлявшимся из Екатеринбурга в Реж. В результате аварии 21-летний водитель был госпитализирован, а его пассажиры — 19-летняя девушка и 12-летний мальчик — получили лишь легкие травмы и вскоре были отпущены домой.
По информации Госавтоинспекции, в августе в регионе зарегистрировано более пятидесяти аварий с участием диких животных. Наиболее опасными районами признаны Белоярский, Богдановичский и Сысертский, где случаи столкновений с лосями происходят особенно часто.
По информации Госавтоинспекции, в августе в регионе зарегистрировано более пятидесяти аварий с участием диких животных. Наиболее опасными районами признаны Белоярский, Богдановичский и Сысертский, где случаи столкновений с лосями происходят особенно часто.
Автомобилистам необходимо следить за скоростными ограничениями и обращать внимание на знаки — они установлены на тех участках, где лоси чаще всего выходят на дорогу,
— напоминают в ГИБДД области
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