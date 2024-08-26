Лоси на дорогах Свердловской области: автомобилисты в зоне риска





— напоминают в ГИБДД области Автомобилистам необходимо следить за скоростными ограничениями и обращать внимание на знаки — они установлены на тех участках, где лоси чаще всего выходят на дорогу,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

С наступлением осени автомобилисты Свердловской области сталкиваются с новой угрозой на трассах — лоси начинают выходить на дороги, что приводит к авариям. Об этом предупреждают в ГИБДД по Свердловской области. В ночь на 30 августа на ЕКАД произошло ДТП: лось стал жертвой столкновения с автомобилем Kia, направлявшимся из Екатеринбурга в Реж. В результате аварии 21-летний водитель был госпитализирован, а его пассажиры — 19-летняя девушка и 12-летний мальчик — получили лишь легкие травмы и вскоре были отпущены домой.По информации Госавтоинспекции, в августе в регионе зарегистрировано более пятидесяти аварий с участием диких животных. Наиболее опасными районами признаны Белоярский, Богдановичский и Сысертский, где случаи столкновений с лосями происходят особенно часто.