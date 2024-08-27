В Екатеринбурге учителя и родители поддерживают запрет на мобильные телефоны в школах

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С нового учебного года в Екатеринбурге вводится строгий запрет на использование мобильных телефонов во время уроков, и это решение находит широкую поддержку как среди учителей, так и среди родителей. Согласно свежему опросу, проведенному сервисом SuperJob, 90% педагогов одобряют инициативу, а среди родителей это число составляет 85%.Мобильные устройства, по мнению многих, отвлекают учеников от учебного процесса. «Смартфон — отвлекающий фактор. Нет необходимости им пользоваться на уроках», — отмечают респонденты. Лишь 9% родителей выразили недовольство запретом, аргументируя свою позицию необходимостью использования приложений для контроля здоровья, таких как мониторинг уровня глюкозы.Учителя также подтвердили, что мобильные телефоны чаще мешают обучению, чем помогают. Всего 4% педагогов не поддерживают введение ограничений.