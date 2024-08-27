Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге учителя и родители поддерживают запрет на мобильные телефоны в школах
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С нового учебного года в Екатеринбурге вводится строгий запрет на использование мобильных телефонов во время уроков, и это решение находит широкую поддержку как среди учителей, так и среди родителей. Согласно свежему опросу, проведенному сервисом SuperJob, 90% педагогов одобряют инициативу, а среди родителей это число составляет 85%.
Мобильные устройства, по мнению многих, отвлекают учеников от учебного процесса. «Смартфон — отвлекающий фактор. Нет необходимости им пользоваться на уроках», — отмечают респонденты. Лишь 9% родителей выразили недовольство запретом, аргументируя свою позицию необходимостью использования приложений для контроля здоровья, таких как мониторинг уровня глюкозы.
Учителя также подтвердили, что мобильные телефоны чаще мешают обучению, чем помогают. Всего 4% педагогов не поддерживают введение ограничений.
Мобильные устройства, по мнению многих, отвлекают учеников от учебного процесса. «Смартфон — отвлекающий фактор. Нет необходимости им пользоваться на уроках», — отмечают респонденты. Лишь 9% родителей выразили недовольство запретом, аргументируя свою позицию необходимостью использования приложений для контроля здоровья, таких как мониторинг уровня глюкозы.
Учителя также подтвердили, что мобильные телефоны чаще мешают обучению, чем помогают. Всего 4% педагогов не поддерживают введение ограничений.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В преддверии учебного года в Екатеринбурге вырос спрос на развивающие занятия для дошколят
27 августа 2024
27 августа 2024
В Екатеринбурге спрос на зоотакси вырос втрое
31 августа 2024
31 августа 2024