Жители Екатеринбурга отдали аферистам 41 миллион рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На прошедшей неделе в полицию Екатеринбурга поступило множество заявлений о мошенничестве, общая сумма ущерба составила почти 41 миллион рублей. В связи с этим УМВД города организовал масштабный рейд по профилактике мошеннических схем.Как сообщает УМВД Екатеринбурга, в акции, состоявшейся 31 августа, приняли участие сотрудники всех 15 отделов полиции, включая участковых, оперативников и кинологов. Полицейские общались с горожанами, особенно с пожилыми людьми, информируя их о распространенных методах обмана и способах защиты от мошенников. Рейд стал ответом на растущую волну дистанционных хищений, которые затрагивают не только уязвимые категории населения, но и людей с высоким уровнем образования и социальной стабильности.Так, 33-летний инженер-проектировщик потерял почти 12 миллионов рублей, став жертвой «финансового аналитика» с сайта знакомств. Мошенница убедила мужчину инвестировать деньги, что привело к многомиллионному кредитному долгу. В другом случае директор компании по установке систем безопасности лишился 9 миллионов рублей после общения с телефонными мошенниками, которые выманили у него коды доступа под предлогом продления договора.