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В Екатеринбурге пройдет благотворительный книжный маркет
Фото: книжный Буквально
Сегодня во дворе торгового комплекса «Сити-центр» состоится событие для всех любителей книг — благотворительная ярмарка «Не одним словом». Мероприятие организовано независимым книжным магазином «Буквально» в сотрудничестве с арт-пространством «Маркет Арка».
На ярмарке можно будет приобрести книги, которые горожане пожертвовали для благого дела. Стоимость книг будет варьироваться от 50 до 500 рублей. Все собранные средства направят в Фонд Ройзмана, который занимается поддержкой детей, страдающих от лейкоза.
Помимо продажи книг, организаторы подготовили программу с живой музыкой, мастер-классами и благотворительной лотереей. Начало маркета запланировано на 12:00, вход для всех желающих свободный.
На ярмарке можно будет приобрести книги, которые горожане пожертвовали для благого дела. Стоимость книг будет варьироваться от 50 до 500 рублей. Все собранные средства направят в Фонд Ройзмана, который занимается поддержкой детей, страдающих от лейкоза.
Помимо продажи книг, организаторы подготовили программу с живой музыкой, мастер-классами и благотворительной лотереей. Начало маркета запланировано на 12:00, вход для всех желающих свободный.
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