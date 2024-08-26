Новый бетонный мост в селе Горки построен после обращения местных жителей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В селе Горки Ирбитского района появился новый бетонный мост, который заменил устаревшее деревянное сооружение. Строительные работы завершены, и мост уже открыт для проезда. Об этом сообщил информационный портал Свердловской области.Работы по возведению нового моста начались после обращения местных жителей к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в рамках «прямой линии» в 2022 году. Старый мост, который соединял две части села с населением более 800 человек, был в крайне неудовлетворительном состоянии: прогнивший деревянный настил и расшатанные опоры делали его небезопасным для передвижения. Этот мост являлся единственной транспортной артерией, связывающей Горки с более развитыми районами.Проект был реализован при активном участии местных жителей, которые не только следили за ходом строительства, но и оказывали помощь рабочим, обеспечивая их вкусными обедами. Галина Прокопьевна, одна из таких помощниц, поделилась своими впечатлениями: «Я горжусь тем, что внесла свой вклад в этот проект. Мы кормили рабочих, и мне было приятно работать с такими отзывчивыми людьми».