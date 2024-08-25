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Екатеринбуржцы вспомнили, что осталось в памяти со школьных уроков

14.18 Суббота, 31 августа 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Накануне Дня знаний аналитики Авито решили выяснить, что из школьной программы жители Екатеринбурга помнят лучше всего и какие знания пригодились им во взрослой жизни. Оказалось, что 90% опрошенных так или иначе применяют школьные знания, а 54% из них делают это регулярно. Интересно, что чаще всего школьные уроки вспоминают представители старшего поколения.

Среди самых запомнившихся фактов жители Екатеринбурга назвали автора «Войны и мира» Льва Толстого, а также формулы, связанные с физикой и геометрией. Например, 70% респондентов вспомнили единицу измерения силы тока, а 69% смогли объяснить, что такое биссектриса. Наиболее полезным предметом для большинства оказался русский язык, за ним следуют математика и история.

Школьные навыки также продолжают помогать в жизни: 77% опрошенных отметили, что умение считать и грамотно писать пригождается им ежедневно. В то время как женщины чаще упоминали шитье и готовку, мужчины ценили школьные уроки труда и физкультуры. Интересно, что молодежь, особенно в возрасте от 18 до 24 лет, отметила важность знаний по первой помощи и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Знания и навыки, полученные в школе, регулярно помогают 74% респондентов справляться с повседневными задачами, такими как расчет бюджета, выбор продуктов и оказание первой помощи. Более половины (53%) используют эти умения на работе, а 43% — в своих хобби и увлечениях. Почти половина опрошенных (48%) применяет школьные знания в беседах с друзьями, а 45% — для расширения кругозора своих детей.

Четверть респондентов (27%) призналась, что интерес к школьным предметам повлиял на выбор их будущей профессии. Для многих самым ценным достижением школы стало умение трудиться — это отметили 44% опрошенных. Приятные воспоминания о школьных годах наиболее важны для 40% участников опроса, а 26% ценят школу за друзей, с которыми поддерживают связь до сих пор. Интересно, что 2% нашли в школе свою вторую половину.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:45 СМИ: в Алапаевске мужчины изнасиловали 15-летнюю школьницу, дело завели только после вмешательства депутата
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20:50 Авито набирает стажёров-разработчиков
19:59 В первый осенний день Екатеринбургский зоопарк поработает в летнем режиме
19:37 Иномарка в Нижнем Тагиле отправила одного пешехода в больницу, другого — в морг
19:11 В воскресенье на Уктусе обещают открыть новую дорогу
18:56 На субботник в парке Пышминские озерки приглашают желающих
17:52 Оплату по биометрии в метро Екатеринбурга намерены запустить до конца года
16:52 Пользователи Авито могут внести пожертвования в Российский Красный Крест через платформу
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