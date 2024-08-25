Екатеринбуржцы вспомнили, что осталось в памяти со школьных уроков

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Накануне Дня знаний аналитики Авито решили выяснить, что из школьной программы жители Екатеринбурга помнят лучше всего и какие знания пригодились им во взрослой жизни. Оказалось, что 90% опрошенных так или иначе применяют школьные знания, а 54% из них делают это регулярно. Интересно, что чаще всего школьные уроки вспоминают представители старшего поколения.Среди самых запомнившихся фактов жители Екатеринбурга назвали автора «Войны и мира» Льва Толстого, а также формулы, связанные с физикой и геометрией. Например, 70% респондентов вспомнили единицу измерения силы тока, а 69% смогли объяснить, что такое биссектриса. Наиболее полезным предметом для большинства оказался русский язык, за ним следуют математика и история.Школьные навыки также продолжают помогать в жизни: 77% опрошенных отметили, что умение считать и грамотно писать пригождается им ежедневно. В то время как женщины чаще упоминали шитье и готовку, мужчины ценили школьные уроки труда и физкультуры. Интересно, что молодежь, особенно в возрасте от 18 до 24 лет, отметила важность знаний по первой помощи и действиям в чрезвычайных ситуациях.Знания и навыки, полученные в школе, регулярно помогают 74% респондентов справляться с повседневными задачами, такими как расчет бюджета, выбор продуктов и оказание первой помощи. Более половины (53%) используют эти умения на работе, а 43% — в своих хобби и увлечениях. Почти половина опрошенных (48%) применяет школьные знания в беседах с друзьями, а 45% — для расширения кругозора своих детей.Четверть респондентов (27%) призналась, что интерес к школьным предметам повлиял на выбор их будущей профессии. Для многих самым ценным достижением школы стало умение трудиться — это отметили 44% опрошенных. Приятные воспоминания о школьных годах наиболее важны для 40% участников опроса, а 26% ценят школу за друзей, с которыми поддерживают связь до сих пор. Интересно, что 2% нашли в школе свою вторую половину.