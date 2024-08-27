В Екатеринбурге спасли кота с дерева и собаку из заброшенного погреба

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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28 августа в Екатеринбурге развернулась двойная спасательная операция. Сначала ЗооСпас получил сообщение о коте, застрявшем на сосне в роще на улице Краснолесья. По информации, поступившей в городскую группу, кот был замечен на дереве ещё рано утром. Спасатели прибыли на место только к вечеру, когда уже начинались сумерки.На месте их встретила заявительница, а также несколько неравнодушных горожан. Кот, который сидел на небольших сучках на высоте, выглядел довольно спокойным и не проявлял агрессии. Ствол сосны был изрыт и ободран – следы от когтей собак, которые, вероятно, загнали кота на дерево. Сначала спасатели опасались, что операция по спасению может быть сложной, но кот быстро сдался и был успешно снят с дерева.Как только кот оказался в безопасности, встал вопрос о его дальнейшем будущем. Поскольку свободный выгул в районе не практикуется, а сам кот выглядел ухоженным и явно потерявшимся, команда ЗооСпаса принялась искать его хозяев. К счастью, одна из коллег ЗооСпаса согласилась временно приютить кота, пока продолжаются поиски его семьи.Тем же вечером поступил второй вызов: собака оказалась в заброшенном погребе на улице Селькоровская, 102 к3. Пытаясь добраться до места на велосипеде, спасатели столкнулись с дождём и бурьяном, но в итоге прибыли к заброшенному погребу. Внутри, собака пряталась за автопокрышками и досками.Собака была в ошейнике и не проявляла агрессии, но была настороженной и периодически кусала верёвку. Спасателям пришлось долго работать, чтобы поймать её с помощью петли и телескопического шеста. После долгих усилий собаку удалось освободить, и она теперь находится в безопасности.