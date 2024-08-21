В воскресенье на Уктусе обещают открыть новую дорогу

«Вместо старых бетонных плит обустроили полноценную проезжую часть. Теперь там есть остановки общественного транспорта, ливневая канализация и тротуары с велодорожками. Установили освещение, высадим деревья».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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С опережением графика обещают открыть новую дорогу в микрорайоне Уктус, что в Чкаловском административном районе Екатеринбурга. Речьидёт о территории, расположенной между улицей Молодогвардейцев и лесопарком.Прежде по указанному отрезку машины могли передвигаться по старым бетонным плитам. В связи с тем, что район этот начал активно развиваться и обстраиваться новостройками, было принято решение обустроить здесь полноценную, современную дорогу. Строительство шло много лет, создавая ощутимые трудности, как для местных жителей, так и для приезжих из других районов города. Например, чтобы попасть с одной стороны улицы на другую, нужно было «пилить» до оформленных строителями троп для пешеходов. Автомобилистам и вовсе приходилось кружить, чтобы понять, как проехать к некоторым домам.Но вот, наконец, в администрации города сообщили, что новая дорога построена, да ещё и с опережением графика:Оценить новую дорогу и её окружение можно будет в ближайшее воскресенье, в первый день осени.