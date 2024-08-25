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Оплату по биометрии в метро Екатеринбурга намерены запустить до конца года
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Оплату проезда в метро по биометрии планируется запустить до конца года в трёх российских городах —Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора Центра биометрических технологий Владислава Поволоцкого.
По его словам, системы в этих городах находятся «на этапе внедрения», на некоторых станциях появляются первые терминалы.
«Но наша задача, <...> чтобы в каждом из городов, на каждой станции, во всех вестибюлях появилось как минимум по одному терминалу», — цитирует агентство.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора Центра биометрических технологий Владислава Поволоцкого.
По его словам, системы в этих городах находятся «на этапе внедрения», на некоторых станциях появляются первые терминалы.
«Но наша задача, <...> чтобы в каждом из городов, на каждой станции, во всех вестибюлях появилось как минимум по одному терминалу», — цитирует агентство.
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